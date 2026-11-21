خلف كل مشهد سينمائي، هناك أيادٍ تصنع التفاصيل، وعيون ترسم الضوء، وجهود لا تظهر أمام الكاميرا، لكنها تظل جزءًا أصيلًا من ذاكرة السينما.

واحتفاءً بأصحاب هذا العطاء، يعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن منح جائزة «شكرًا» لثلاثة من صُنّاع السينما المصرية، خلال حفل ختام دورته الثانية، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تحيي الأمل».

وتضم قائمة المكرمين هذا العام أسامة حسين في مجال الإكسسوار، وخالد ماهر في مجال الإضاءة، والمنتج الفني مجدي نور، تقديرًا لمسيرتهم المهنية وإسهاماتهم في صناعة السينما المصرية.

ويُعد أسامة حسين من أصحاب الخبرات الممتدة في مجال الإكسسوار والديكور السينمائي، حيث شارك في عدد من الأعمال البارزة، من بينها أفلام «الآخر» للمخرج يوسف شاهين، و«الريس عمر حرب»، و«المش مهندس حسن»، في مجال الإكسسوار، كما امتدت تجربته إلى مجال الديكور، من خلال مشاركته في مسلسل «بدون ذكر أسماء» مهندسًا للديكور، وفيلم «حرام الجسد» مساعدًا للديكور، ليقدم عبر مسيرته إسهامات متنوعة في تشكيل التفاصيل البصرية للأعمال الفنية.

أما خالد ماهر، فيمتلك مسيرة حافلة في مجال الإضاءة السينمائية والتليفزيونية، شارك خلالها في أكثر من خمسين عملًا فنيًا، وتنوعت مهامه بين هندسة الإضاءة والإشراف عليها. ومن أبرز أعماله فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، وأفلام «نوارة» و«200 جنيه»، إلى جانب مسلسلات «الشارع اللي ورانا»، و«حكايات بنات»، و«فكرة بمليون جنيه»، حيث أسهم بخبرته في دعم الرؤية البصرية للعديد من الأعمال السينمائية والدرامية.

وفي مجال الإنتاج الفني، يُكرم المهرجان مجدي نور، صاحب المسيرة الممتدة في إدارة الإنتاج الفني، والتي شارك خلالها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية. ومن أحدث أعماله المسجلة فيلم «مغامرات كوكو» ومسلسل «المداح ج3: أسطورة العشق» عام 2023، إلى جانب مسلسل «نسل الأغراب»، ومن أبرز أعماله أيضًا فيلم «سوء تفاهم»، ومسلسل «يونس ولد فضة»، وبرنامج «وش السعد»، فضلًا عن مشاركته في أعمال شهيرة مثل «الناظر» و«عبود على الحدود» في مجال إدارة الإنتاج.

وكان مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي قد استحدث جائزة «شكرًا» في دورته الأولى عام 2025، لتصبح تقليدًا سنويًا يهدف إلى الاحتفاء بأصحاب العطاء والإسهامات المؤثرة في صناعة السينما، ولا سيما أصحاب المهن الفنية التي تقف خلف نجاح الأعمال السينمائية.

ويواصل المهرجان من خلال هذه الجائزة ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير لصُنّاع السينما خلف الكاميرا، وتسليط الضوء على أصحاب المهن الفنية التي تشكل الركائز الأساسية للصناعة، إيمانًا بأن السينما ليست إبداعًا فرديًا، وإنما ثمرة جهد جماعي يستحق جميع أصحابه الاحتفاء والتقدير.