استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرياتها مع زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت خلاله عن موقف طريف جمعهما أثناء فترة ارتباطهما، وذلك قبل زواجهما.

شمس البارودي

وكتبت شمس البارودي في منشورها، مستعيدة تفاصيل الموقف: «حديث المساء والسهرة طويل شوية، مليان حكايات.. آه عارفين فيلم "صوت الحب" بتاع حبيبي والجميلة المطربة وردة، كنا حنتزوج بعده، وسألني حبيبي عاوزة إيه من اليونان، طلبت منه جزمتين واحدة حمراء وواحدة بني، وكان مقاسي وقتها 35.. آه والله كنت 35، بهم قال لي غلبتيني، روحت مخلات الأطفال علشان ألاقي مقاسك، أقسم بالله ده اللي حصل».

وتأتي كلمات شمس البارودي في إطار استعادتها للذكريات والمواقف الشخصية التي جمعتها بزوجها الراحل حسن يوسف، والتي تحرص من حين لآخر على مشاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر.

وجمعت حسن يوسف وشمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما والمواقف التي جمعتهما.