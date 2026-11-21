عاد فريق توتنهام هوتسبير لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد الفوز على إيبسويتش تاون، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة رقم 11 من مسابقة البريميرليج.

سجل ويليامز بارنت الهدف الأول للسبيرز، في الدقيقة 15، قبل أن يضيف دومينيك سولانكي الهدف الثاني للسبيرز، في الدقيقة 51.

وشارك عمر مرموش في الشوط الثاني، في الدقيقة 64، حيث حل محل دومينيك سولانكي.

وبهذه النتيجة يحتل السبيرز بهذه النتيجة المركز التاسع ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز رقم 16 ببطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة.