أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، تضامن جميع الدول الأعضاء مع بولندا، عقب اختراق صاروخ كروز روسي وجسمين آخرين المجال الجوي البولندي وسقوطها داخل أراضيها، يوم الجمعة.

وقال روته، في تصريحات لقناة «TVP Info» البولندية، اليوم السبت، عقب مباحثات مع رئيس الوزراء دونالد توسك في وارسو، إن «جميع الحلفاء يقفون في تضامن كامل مع بولندا»، مشيدًا باستجابة المقاتلات البولندية من طراز «إف-16»، بدعم من الناتو، ووصفها بأنها «بالضبط الطريقة التي ينبغي أن يعمل بها هذا التحالف».

ووصف الأمين العام للحلف اختراق المجال الجوي البولندي بأنه «خطير» و«غير مقبول»، مشيرًا إلى أن السلطات البولندية لا تزال تقيّم ملابسات الحادث.

وبحسب هيئة الإذاعة العامة البولندية «TVP»، سقط صاروخ كروز روسي من طراز «Kh-101» وجسمان آخران داخل الأراضي البولندية، يُعتقد أنهما صاروخ آخر وطائرة مسيرة نفاثة، وذلك بالتزامن مع إجراء «تحالف الراغبين»، الذي يضم دولًا تنسق الدعم المقدم لأوكرانيا، مناورات عسكرية في منطقة قريبة.

وفي هذا السياق، خلص معهد دراسة الحرب، ومقره واشنطن، إلى أن روسيا تعمدت توقيت التوغلات الجوية بالتزامن مع المناورات، بهدف اختبار رد فعل حلف الناتو والضغط لردع الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.

وأشار المعهد إلى أن المسؤولين البولنديين طلبوا تعزيزات إضافية لقوات الناتو وقدرات الدفاع الجوي، في أعقاب الحادث، دون أن تلجأ وارسو حتى الآن إلى تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الحلف، التي تتيح لأي دولة عضو طلب مشاورات مع الحلفاء عندما ترى أن أمنها أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي بات مهددًا.