أكدت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، أن جماعة الإخوان استفادت من حالة الغفلة في التعامل مع أنشطتها، مستغلة الطبيعة المتنوعة والمتلونة لأساليب عملها، خاصة في ظل القوانين الفرنسية التي تسمح بإنشاء الجمعيات الخيرية والثقافية.

وأضافت جادو، خلال مداخلة من باريس، مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن القانون الفرنسي رقم 1901 يسمح للأفراد بإنشاء الجمعيات بمختلف أنشطتها، إلا أن جماعة الإخوان استغلت هذه المساحة القانونية، وقدمت جمعياتها في ظاهرها باعتبارها مؤسسات اجتماعية وخيرية تساعد الآخرين والمهاجرين، بينما استخدمتها في باطنها لأهداف أخرى تتعلق بمهاجمة الدولة الفرنسية ونشر أفكار من شأنها تهديد استقرارها.

وأوضحت أن التقرير الفرنسي بشأن جماعة الإخوان أشار إلى خطورة أنشطتها على التماسك الوطني الفرنسي، باعتبارها تمثل تهديدًا للأمن والمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة الفرنسية، لافتة إلى أن استهداف الشباب وتحريض بعض الفئات العمرية على نشر الكراهية تجاه الدولة التي يعيشون فيها يمثل خطرًا كبيرًا.

وأكدت المحللة السياسية أن خطورة هذه الجماعات لا تقتصر على نشر الأفكار، بل تمتد أيضًا إلى مصادر التمويل الخارجي، مشيرة إلى أن التقرير تحدث عن تبرعات وتمويلات خارجية، فضلًا عن وجود أدلة ومعلومات لدى الجهات الاستخباراتية الفرنسية، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بشأن أنشطة الجماعة.

وشددت جادو على أن ما ورد في التقرير، بحسب ما أشارت إليه، لا يستند إلى مجرد طرح أو اتهامات عامة، وإنما إلى معلومات ومستندات ترى أنها تكشف خطورة أنشطة الجماعة على المجتمع الفرنسي وأمنه وتماسكه.