أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتعاون مع الحزب الديمقراطي بشأن ملفات الرعاية الصحية والهجرة، معربًا عن اعتقاده بوجود فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقيات مشتركة بين الحزبين، رغم الانقسامات السياسية العميقة في واشنطن.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة «فوكس نيوز» اليوم، السبت، إن التعاون مع الديمقراطيين قد يحقق نتائج مهمة، خاصة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى إمكانية إدراج ملف الهجرة ضمن المباحثات.

وأضاف: «هناك احتمال أن نتمكن من القيام بأشياء هائلة في مجال الرعاية الصحية، وربما حتى نتمكن من التطرق إلى موضوع الهجرة».

وأقر الرئيس الأمريكي بوجود اختلافات في أولويات الحزبين، لكنه شدد على ضرورة عدم رفض مقترحات الطرف الآخر بشكل قاطع، موضحًا أن الديمقراطيين لديهم بعض الأفكار الجيدة في ملف الرعاية الصحية، إلى جانب مقترحات أخرى لا يتفق معها، كما أن الجمهوريين لديهم بدورهم نقاط قوة وضعف.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، واصفًا إياه بأنه «رجل ذكي».

وأكد أنه يفضل التفاوض والتوصل إلى تفاهمات مع الديمقراطيين بدلًا من اللجوء المتكرر إلى استخدام حق النقض ضد التشريعات التي يقرها الكونجرس.

وقال ترامب: «يمكنني أن أجلس هناك لمدة عامين وشهر واحد وأرفض كل شيء... ولن يتم إنجاز أي شيء لأي شخص، وهذه ليست الطريقة الصحيحة».