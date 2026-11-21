أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا جديدا بشأن مستقبل السلطة في إيران، بعدما وصف التحولات التي شهدتها القيادة الإيرانية بأنها تغيير جذري للنظام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعامل حاليا مع قيادات من الصف الثالث، عقب خروج المستويين الأول والثاني من المشهد، على حد تعبيره.

وقال ترامب، في تصريحات إعلامية، إن ما حدث داخل إيران تجاوز مجرد تغيير بعض المسؤولين، معتبرا أن العمليات العسكرية الأمريكية أحدثت تحولا كبيرا في تركيبة القيادة الإيرانية، وأدت إلى إضعاف المستويات العليا التي كانت تتولى إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات السياسية والعسكرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن أصبحت تتعامل مع مجموعة جديدة من المسئولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن القيادات التي تمثل المستوى الثالث تبدو أكثر عقلانية واستعدادا للتفاوض والتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، مقارنة بالقيادات السابقة.

وفي تصريحات أخرى، أشار ترامب إلى أن المستويين الأول والثاني من القيادة الإيرانية لم يعودا موجودين بالصورة السابقة، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من المستوى الثالث تعرض أيضا للخسائر، وهو ما قال إنه تسبب في صعوبة تحديد الشخصيات التي يمكن للولايات المتحدة التفاوض معها بشأن الملفات العالقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى استثمار نتائج العمليات العسكرية في دفع طهران نحو اتفاق جديد، يتناول بصورة أساسية البرنامج النووي الإيراني والضمانات المتعلقة بعدم امتلاك أسلحة نووية، إلى جانب القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

ويرى ترامب أن التغييرات التي طالت القيادات الإيرانية تمثل تحولا جوهريا في طبيعة النظام، إلا أن توصيف ذلك بأنه تغيير كامل للنظام يظل محل نقاش، إذ لا يعني استهداف القيادات بالضرورة انهيار المؤسسات السياسية والأمنية الحاكمة في إيران.