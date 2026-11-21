كشف باحثون في أستراليا عن خريطة جينية لشيخوخة الجهاز المناعي، تقدم مؤشرات جديدة حول أسباب تراجع قدرة الجسم على مكافحة السرطان والعدوى مع التقدم في العمر.

وذكرت جامعة موناش الأسترالية، في بيان صدر اليوم /السبت/ ، أن الدراسة، التي أُجريت في مرحلة ما قبل التجارب السريرية ونُشرت في مجلة «ساينس إيمونولوجي»، التى تصدرها الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) قد تمهد الطريق لتطوير علاجات تساعد الأشخاص على الحفاظ على جهاز مناعي أقوى وأكثر صحة لفترة أطول، وربما إبطاء جوانب أخرى من الشيخوخة.

وركز الباحثون على خلايا «تي» CD8+، وهي نوع من الخلايا المناعية التي تمثل خط الدفاع الأول للجسم، إذ تتولى تحديد الخلايا المصابة والسرطانية وتدميرها. وحددوا ثلاث آليات تؤثر من خلالها الشيخوخة في التعليمات الجينية المنظمة لوظائف هذه الخلايا وقدرتها على التكيف مع التهديدات الجديدة، وتنظيم الاستجابات المناعية، والحفاظ على سلامتها.

كما اكتشف الباحثون مجموعة لم تكن معروفة من قبل من الخلايا المناعية المسنة، لا تفقد قدرتها على حماية الجسم من الأمراض فحسب، بل تعمل أيضًا على تثبيط استجابات الخلايا المناعية الأخرى.