أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الأمريكية ستتمكن من تحديد الجهات المسؤولة عن اختراق قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وذلك عقب تقارير إعلامية كشفت عن تعرض أحد الأنظمة المعلوماتية الحساسة للمكتب لاختراق إلكتروني محتمل.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن واشنطن ستعرف من يقف وراء عملية الاختراق، في إشارة إلى تحرك السلطات الأمريكية للتحقيق في الحادث وتحديد هوية المتورطين، وسط تساؤلات بشأن طبيعة البيانات التي ربما تمكن المخترقون من الوصول إليها والأهداف من وراء العملية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب تقارير نشرتها شبكة «CNN»، ونقلتها وكالة «رويترز»، أفادت بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم (NCIC)، وهي إحدى قواعد البيانات الرئيسية التي تعتمد عليها أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وتُستخدم قاعدة البيانات المذكورة- المعروفة اختصارا باسم «NCIC»- لتبادل المعلومات الأمنية بين أجهزة الشرطة والجهات الفيدرالية والمحلية، وتشمل بيانات أوامر القبض والسجلات الجنائية والتحريات وعمليات التحقق من الخلفيات الأمنية؛ ما يجعل أي اختراق محتمل لها مسألة ذات حساسية كبيرة بالنسبة للأمن الداخلي الأمريكي.

وبحسب المعلومات التي أوردتها «CNN»، استنادا إلى مصدرين مطلعين على التحقيق، اكتشفت السلطات، الاختراق، خلال الأيام الأخيرة، فيما لم تتضح حتى الآن هوية الجهة التي نفذته، أو طبيعة المعلومات التي تمكنت من الوصول إليها، أو ما إذا كانت قد سُربت بالفعل.

ومن جهته، قال ترامب إنه لا يحب ما حدث، لكنه طرح احتمالا مثيرا للجدل، يتمثل في إمكانية أن يكشف الاختراق معلومات لم يكن من الممكن الوصول إليها في الظروف العادية، مستحضرا ما وصفه بـ«خدعة التدخل الروسي» في الانتخابات الأمريكية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بأوكرانيا ومزاعم التلاعب الانتخابي.

ويأتي الحادث، في أعقاب اختراق سابق، في سبتمبر الماضي، استهدف موقعا إلكترونيا تابعا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وأسفر عن تعرض بيانات تخص موظفين حاليين وسابقين للاختراق، وفقا للتقارير الإعلامية.

ويثير تكرار الحوادث السيبرانية التي تستهدف مؤسسات أمريكية حساسة، تساؤلات، بشأن مستوى الحماية الرقمية للبنية التحتية الحكومية، وقدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للهجمات الإلكترونية، خاصة مع تزايد الاعتماد على قواعد البيانات المركزية في إدارة المعلومات الأمنية وتبادلها.