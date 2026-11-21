حسم أحمد تيمور الجدل المثار حول علاقته بالفنانة مي عز الدين، بعد انتشار شائعات خلال الأيام الماضية تزعم انفصالهما.

وقال أحمد تيمور من خلال استوري عبر حسابه على انستجرام: «أهلنا اتخضوا لأنهم مش مستوعبين لسه قذارة السوشيال ميديا وإن في ناس ممكن ينزلوا أخبار كذب عشان التريند .. ألف بعد الشر علينا وربنا يبعد عننا النفوس الوحشة وأي عيون وحشة وربنا يباركلنا ونحتفل بـ 100 سنة جواز».

مي عز الدين تحتفل بمرور عام على زواجها

كانت الفنانة مي عز الدين قد احتفلت مؤخرًا بمرور عام على زواجها من الدكتور أحمد تيمور، وشاركت جمهورها صورًا رومانسية جمعتها به عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهرت مي عز الدين في الصور بفستان أحمر أنيق، وهي تحمل باقة من الورود الحمراء، وعلقت قائلة: «365 يوم من الحب والعمر كله سوى، أدعو الله أن يرزقنا الاستقرار والطمأنينة».

مي عز الدين تستعد لمسلسل «قبل وبعد»

وعلى الصعيد الفني، تستعد الفنانة مي عز الدين للعودة إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «قبل وبعد»، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته في أحدث أعمالها، وسط ترقب جمهورها لعودتها الفنية وما ستقدمه خلال العمل الجديد.