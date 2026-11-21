تترقب إدارة النادي الأهلي الحصول على عوائد مالية تقترب من مليوني دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضمن برنامج توزيع المكافآت على الأندية التي شارك لاعبوها مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبدأت إدارة القلعة الحمراء التحرك لمعرفة الموعد المحدد لصرف هذه المستحقات، من خلال التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، والاستفسار عن الإجراءات المتبعة لتحويل الأموال من الاتحاد الدولي إلى الأندية المستحقة.

وعلمت مصادر خاصة أن مسئولي الأهلي أجروا اتصالات مع الاتحادين المصري والدولي خلال الفترة الماضية، للوقوف على موعد وصول العوائد المالية المخصصة للنادي، في ظل ترقب الإدارة للاستفادة من هذا المبلغ ضمن مواردها المالية خلال المرحلة المقبلة.

وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات بأن الاتحاد الدولي سيبدأ تحويل المستحقات إلى الاتحادات المحلية خلال الفترة المقبلة، على أن تنتهي عملية تسوية جميع المبالغ المستحقة بحد أقصى خلال شهر فبراير المقبل، قبل استكمال إجراءات توزيعها على الأندية.

9 لاعبين وراء مكافأة الأهلي المنتظرة

وتستند العوائد المالية المنتظرة للأهلي إلى ارتباط 9 لاعبين بقوائم المنتخبات المشاركة في المونديال، بواقع 8 لاعبين مع منتخب مصر، إلى جانب المغربي يوسف بلعمري، الذي ارتبط بقائمة منتخب بلاده.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المرتبطين بالمنتخب المصري كلًا من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ومروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، بالإضافة إلى المغربي يوسف بلعمري.

تأتي هذه المستحقات في إطار برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعويض الأندية التي ساهمت في إعداد وتجهيز اللاعبين المشاركين في كأس العالم، حيث تُحدد قيمة العوائد وفقًا لفترات ارتباط كل لاعب بالنادي والمعايير المعتمدة من جانب «فيفا».

ولا يشترط البرنامج مشاركة اللاعبين بصورة أساسية في مباريات البطولة للحصول على العوائد، إذ تعتمد آلية التوزيع على وجودهم ضمن قوائم المنتخبات المشاركة، إلى جانب عدد من الضوابط المتعلقة بفترات تسجيلهم وارتباطهم بالأندية.

وتأمل إدارة الأهلي في حسم إجراءات صرف المستحقات خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن المبلغ المنتظر، الذي يقترب من مليوني دولار، يمثل دفعة مالية إضافية لخزينة النادي، يمكن توظيفها في دعم خططه المالية والالتزامات المختلفة خلال الفترة المقبلة.