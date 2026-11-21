تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الإثنين المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على الصدارة، ويشهد مواجهة خاصة بين حارسي المرمى مصطفى شوبير وأحمد الشناوي.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل موقف الفريقين بجدول الترتيب، حيث يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول 8 جولات، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه، ما يجعل المواجهة فرصة مهمة للفريق الأحمر لتقليص الفارق، وبيراميدز لتوسيع ابتعاده بالقمة.

مصطفى شوبير.. أرقام مميزة وطموح لإثبات الذات

يعول الجهاز الفني للأهلي على مصطفى شوبير لحماية عرين الفريق أمام بيراميدز، بعدما قدم الحارس الشاب مستويات جيدة خلال مشاركاته في بطولة الدوري هذا الموسم، ونجح في لفت الأنظار بأدائه وتصدياته الحاسمة.

وشارك شوبير في 6 مباريات بالدوري بإجمالي 540 دقيقة، بينما غاب عن مباراتين تولى خلالهما محمد الشناوي حراسة المرمى.

ونجح حارس الأهلي في الخروج بشباك نظيفة خلال 4 مباريات، واستقبل 5 أهداف، فيما وصل إجمالي تصدياته إلى 10، من بينها 8 تصديات لمحاولات من داخل منطقة الجزاء، كما نجح في التصدي لركلة جزاء خلال مواجهة مودرن سبورت.

ولم تقتصر أرقام شوبير على الجانب الدفاعي، إذ قدم 93 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 70%، إلى جانب 26 تمريرة طولية ناجحة، ليؤكد قدرته على المساهمة في بناء اللعب من الخلف.

أحمد الشناوي.. خبرة كبيرة وأرقام قوية مع بيراميدز

على الجانب الآخر، يدخل أحمد الشناوي المواجهة مدعومًا بخبراته الكبيرة، بعدما كان الحارس الأساسي لبيراميدز في جميع مباريات الفريق الثماني بالدوري هذا الموسم، وقدم مستويات مستقرة ساهمت في استمرار فريقه على قمة الترتيب.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه في 4 مباريات، بينما استقبل 4 أهداف فقط، ونجح في التصدي لـ17 محاولة خلال مشاركاته بالمسابقة، بينها 8 تصديات لتسديدات من داخل منطقة الجزاء.

وأظهر حارس بيراميدز دقة جيدة في التعامل مع الكرة، بعدما قدم 157 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح بلغت 74%، ليمنح فريقه حلولًا إضافية في بناء الهجمات من الخطوط الخلفية.

صراع الحارسين.. من يحسم المواجهة؟

وتكشف الأرقام عن تقارب واضح بين الحارسين في عدد المباريات التي خرجا خلالها بشباك نظيفة، بواقع 4 مباريات لكل منهما، رغم اختلاف عدد المشاركات بينهما.

وفي المقابل، يتفوق الشناوي في إجمالي التصديات والتمريرات الصحيحة، بينما يمتلك شوبير أفضلية في عدد دقائق اللعب الأقل، مع نجاحه في التصدي لركلة جزاء خلال مشواره بالمسابقة.

وتبقى مواجهة الأهلي وبيراميدز اختبارًا مهمًا للحارسين، في ظل القوة الهجومية التي يمتلكها الفريقان، حيث سيكون لكل تصدٍ ناجح دور محتمل في تحديد نتيجة القمة، وحسم واحدة من أهم مواجهات الجولة التاسعة في الدوري المصري.