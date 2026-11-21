في مشهد خيم عليه الحزن والأسى، شيّع أهالي مدينة أبو كبير جثمان المربي الفاضل الأستاذ عبد الرحمن الصغير، وكيل إدارة أبو كبير التعليمية، إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد أولاد فضل بمدينة أبو كبير، وسط حضور عدد من قيادات التربية والتعليم وقيادات العمل العام بالمحافظة.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان حضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية السابق وأمين حزب مستقبل وطن الحالي بالمحافظة، إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي التربية والتعليم، وزملاء الفقيد وأقاربه وأهالي مدينة أبو كبير، الذين حرصوا على المشاركة في وداعه وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وسادت حالة من الحزن بين الحضور لفقدان أحد أبناء المنظومة التعليمية بالمحافظة، والذي شغل منصب وكيل إدارة أبو كبير التعليمية، وترك بصمة طيبة في محيط عمله وبين زملائه.

وتقدم الحضور بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.