ثمّن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جهود الدولة في تنفيذ الحملات القومية للتطعيم، مشيدًا بما حققته الفرق الطبية من نجاح في تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والوصول إلى أكثر من مليون و500 ألف طفل بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد أن هذه الجهود تعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة الأطفال، وتعزيز منظومة الوقاية من الأمراض المعدية، من خلال توفير التطعيمات اللازمة ورفع معدلات التغطية التطعيمية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وآمن.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية استمرت لمدة 25 يومًا، واستهدفت تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، حيث شارك في تنفيذها 1500 فريق طبي، ضم نحو 6000 فرد من الأطقم الطبية والإدارية، ونجحت الحملة في تحقيق نسبة إنجاز بلغت 96% من إجمالي المستهدف على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق الطبية تواصل جهودها خلال الأسبوع المقبل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، لتطعيم الأطفال الذين تخلفوا عن الحصول على جرعات الحملة، إلى جانب استكمال تطعيمات الأطفال المتأخرين عن التطعيمات الروتينية، بما يضمن رفع معدلات التغطية التطعيمية، وتحقيق الحماية الصحية للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، وذلك بالمجان بجميع أنحاء المحافظة لافتاً إلى أن التطعيم يُعطى عن طريق الحقن.

وأكد مأمونيته، مع الالتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى، واستخدام سرنجات ذاتية التدمير تُستخدم لمرة واحدة فقط، حفاظًا على سلامة الأطفال وللاستفسار عن الحملة ومواعيد وأماكن تقديم التطعيمات، يمكن التواصل مع الخط الساخن 105.