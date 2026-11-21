نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ببالغ الحزن والأسى، المربي الفاضل عبد الرحمن الصغير، وكيل إدارة أبو كبير التعليمية، الذي وافته المنية، وسط حالة من الحزن بين زملائه وأسرة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ووكيل المديرية، ومديرو عموم المديرية، ومديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكدت المديرية في نعيها ، أن الفقيد كان من المربين الأفاضل الذين تركوا أثرًا طيبًا في محيط عملهم وبين زملائهم، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، عقب صلاة العصر، من مسجد أولاد فضل بجوار مفارق معرض متولي سعد بمدينة أبو كبير.