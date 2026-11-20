شهد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم في نسختها السادسة، والتي أُقيمت بقرية أم الزين بمحافظة الشرقية، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، احتفاءً بكوكبة من حفظة كتاب الله وتقديرًا لجهودهم في حفظ القرآن الكريم وإتقانه.

احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن بالشرقية

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن تكريم حفظة القرآن الكريم هو تكريم لأهل الله وخاصته، واحتفاء بجيل يحمل في صدره أعظم كتاب، ويجسد قيمة العلم والأخلاق والارتباط بكتاب الله، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد إنجاز في الحفظ والتلاوة، بل هو مسؤولية عظيمة تقتضي العمل بتعاليمه، والتمسك بقيمه، والتحلي بأخلاقه في القول والعمل.

وأوضح الشيخ «عبد الغني» أن حفظة القرآن الكريم يمثلون ثروة حقيقية للمجتمع، وأن رعايتهم والاهتمام بهم واجب تتكامل فيه أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والدعوية، داعيًا أبناءنا من حفظة كتاب الله إلى مواصلة التفوق في مختلف المجالات، وأن يجعلوا من القرآن الكريم منهجًا لحياتهم، ونبراسًا يهديهم إلى الخير، وأن يكونوا سفراء لأخلاقه وقيمه في مجتمعاتهم.