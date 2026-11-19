أصدر الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، قرارات بترقية (8638) معلمًا ومعلمةً بالمعاهد الأزهرية، وذلك بعد مراجعة بياناتهم الوظيفية، والتحقق من استيفائهم شروط ومتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

تحقيق الاستقرار الوظيفي

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، يضع حقوق المعلمين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في مقدمة أولوياته، تقديرًا لما يبذلونه من جهود في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، وإيمانًا بأن المعلم هو الركيزة الأساسية في تطوير التعليم والارتقاء بمستواه.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الأزهر الشريف على صون حقوق معلميه، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، وتوفير المناخ الملائم لأداء رسالتهم التعليمية والتربوية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمعاهد الأزهر الشريف.