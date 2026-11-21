طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، البنك المركزي بالتدخل العاجل وإلزام البنوك بتخصيص خدمات مستقلة لكبار السن وذوي الإعاقة، أسوة بالمخصصة لعملاء الـVIP، بما يضمن حصولهم على الخدمات المصرفية بسهولة ويسر، ويحفظ كرامتهم، ويجنبهم مشقة الانتظار لساعات طويلة.

وأكدت “رشاد” أن استمرار معاناة كبار السن وذوي الإعاقة داخل البنوك بسبب الزحام وطوابير الانتظار يمثل مشكلة تستوجب تدخلاً عاجلاً، خاصة أن الكثيرين منهم يعانون أمراضًا مزمنة أو صعوبات في الحركة، ولا يستطيعون الوقوف لفترات طويلة، فضلًا عن أن زيارتهم للبنوك غالبًا ما تكون لإنجاز معاملات أساسية لا تحتمل مزيدًا من المشقة.

أهمية من كبار السن وذوي الإعاقة

وتابعت: "هل أصبح صاحب الرصيد البنكي الكبير أكثر أهمية من كبار السن وذوي الإعاقة؟ فإذا كانت البنوك قادرة على تخصيص خدمات VIP لتقديم خدمات مميزة لأصحاب الحسابات الكبيرة، فعليها أيضا أن توفر لهذه الفئة من المواطنين مثل هذه الخدمات".

وشددت على أن هذه المطالبة لا تستهدف الانتقاص من الخدمات المقدمة لعملاء الـVIP، وإنما تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في تقديم الخدمات المصرفية، مؤكدة أن كبار السن وذوي الإعاقة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن حصولهم على معاملة إنسانية تليق بظروفهم الصحية والاجتماعية حق أصيل لا ينبغي التهاون فيه.

وقالت إن معيار التميز الحقيقي لأي مؤسسة لا يجب أن يقتصر على حجم الأرباح أو الأرصدة البنكية، بل يمتد إلى مدى احترامها لحقوق الإنسان ومراعاتها للفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وإنه لا يجوز أن يكون ضعف القدرة المالية لهذه الفئة من المواطنين سببا في معاناتهم في البنوك.

وناشدت النائبة وفاء رشاد، البنك المركزي إصدار تعليمات وضوابط واضحة وملزمة لجميع البنوك، تتضمن تخصيص خدمات مستقلة لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوفير التيسيرات اللازمة، بما يضمن حصولهم على الخدمات المصرفية دون عناء أو انتظار مرهق.