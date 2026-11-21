تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وتطوير نفق الجزيرة بمدينة كفر الزيات، والتي شملت أعمال الدهانات والتجميل وتجديد المظهر العام للنفق، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإضفاء لمسة جمالية على أحد المواقع الحيوية بالمدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وتأتي الأعمال في إطار خطة محافظة الغربية للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بمختلف المراكز والمدن، والاهتمام بتطوير المنشآت والمناطق الحيوية، بما يعكس الوجه الحضاري للمدن ويوفر بيئة أكثر جمالًا وتنظيمًا للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن أعمال التطوير والتجميل مستمرة بمختلف أنحاء المحافظة، مع الاهتمام بالتفاصيل التي تسهم في تحسين المشهد البصري والحفاظ على المظهر الحضاري، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة للأعمال والحفاظ على ما يتم إنجازه.