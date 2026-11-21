أكدت سلمى حدادي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن انعقاد الدورة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يعكس أهمية الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز الترابط بين السلام والتنمية، والعمل على إرساء الاستقرار من خلال التنمية، بما يسهم في منع تجدد النزاعات وتحقيق التعافي في مرحلة ما بعد الصراعات.

وأوضحت حدادي، في لقاء خاص مع مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أسوان، أن المنتدى يمثل منصة مهمة تجمع وزراء الخارجية ومسؤولي الهيئات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي، إلى جانب الشركاء غير الحكوميين والأكاديميين، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية.

وأضافت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن المنتدى يتيح فرصًا لإثراء النقاش والتفكير في حلول تواكب التطورات المتلاحقة، مشيرة إلى أن تبادل التجارب والرؤى بين الشركاء وصناع القرار يسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في معالجة الأزمات، من خلال بناء الشراكات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وأكدت أن أهمية المنتدى تتمثل أيضًا في تشجيع التفكير الاستباقي والخروج بحلول مبتكرة للتحديات الإفريقية، موضحة أن جمع المؤسسات الدولية والحكومات والجهات المعنية في منصة واحدة يساعد على إثراء الحوار وتحويل النقاشات إلى مسارات عملية لمعالجة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.