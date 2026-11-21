أكدت النائبة ماريان ملاك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تعكس أهمية تعزيز الحضور الإفريقي الفاعل في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية المتشابكة، ورسالة واضحة بضرورة الانتقال من مرحلة التأثر بالأزمات العالمية إلى المشاركة الحقيقية في صياغة الحلول ورسم ملامح النظام الدولي.

وقالت إن انعقاد منتدى أسوان في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية متسارعة، وتزايد حدة الصراعات والأزمات الاقتصادية والإنسانية، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات مضاعفة على القارة الإفريقية، سواء فيما يتعلق بالأمن والاستقرار أو ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتفاقم أعباء الديون.

وأضافت أن تأكيد الرئيس السيسي على أن التعاون والعمل المشترك يمثلان خيارا مصيريا لا يمكن التراجع عنه، يحمل رسالة مهمة للمجتمع الدولي بشأن ضرورة التمسك بمنظومة العمل متعدد الأطراف، والعمل على إصلاحها وتطوير آلياتها بما يحقق قدرا أكبر من العدالة والتوازن، ويضمن مشاركة جميع الدول في مواجهة التحديات المشتركة، بعيدا عن ازدواجية المعايير أو تهميش مصالح الدول النامية.

إفريقيا شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي

وأشارت النائبة ماريان ملاك، إلى أن الرسالة الثانية التي طرحها الرئيس السيسي، والمتعلقة بضرورة أن تكون إفريقيا شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي، تجسد أهمية امتلاك القارة صوتا مؤثرا في المحافل الدولية، وعدم الاكتفاء بدور المتلقي للقرارات والسياسات التي تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل شعوبها، لافتة إلى أن القارة الإفريقية تمتلك من المقومات البشرية والاقتصادية والموارد الطبيعية ما يؤهلها للقيام بدور محوري في صياغة مستقبل أكثر توازنا.



وأوضحت أن الرسالة الثالثة بشأن وضع التنمية في صدارة الأولويات الإفريقية تمثل محورا أساسيا لتحقيق الاستقرار المستدام، خاصة أن مواجهة الفقر والحد من عدم المساواة وتوفير التمويل التنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، تتطلب إصلاحًا حقيقيًا للنظام المالي الدولي، وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، بما يمنحها القدرة على توجيه مواردها نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنفيذ مشروعات التنمية.



وشددت النائبة ماريان ملاك، على أن تصريحات الرئيس السيسي بأن بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، يبرز رؤية مصرية تربط بين تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة جذور الأزمات، لافتة إلى أن السلام الحقيقي لا يتحقق فقط بوقف الصراعات، وإنما يتطلب دعم مؤسسات الدول المتضررة، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة .