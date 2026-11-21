أكد حزب الحرية المصري أن انطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار الأفريقي المشترك، وتوحيد الرؤى إزاء التحديات التي تواجه القارة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية متسارعة وأزمات متشابكة.

وثمن احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المنتدى، مؤكدًا أن المنتدى نجح على مدار دوراته الخمس الماضية في ترسيخ مكانته كمنصة أفريقية متميزة لتبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة القضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية، بما يسهم في دعم العمل الأفريقي المشترك.

وأشار مهنى، إلى أن انعقاد المنتدى بمدينة أسوان يحمل دلالة تاريخية وحضارية خاصة، باعتبارها إحدى المدن المصرية العريقة التي تمثل جسرا للتواصل بين مصر وعمقها الأفريقي، وتعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم قضايا القارة وتعزيز أواصر التعاون بين شعوبها.

وأضاف مهنى، أن التحديات الراهنة التي تواجه أفريقيا، من نزاعات وأزمات تهدد الاستقرار، إلى التداعيات الاقتصادية للصراعات الدولية وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد، تستدعي مزيدا من التنسيق والتضامن بين الدول الأفريقية، والعمل على تبني حلول مشتركة قادرة على حماية مصالح الشعوب ودعم جهود التنمية.

وأكد نائب رئيس الحزب، أن التعاون والعمل المشترك لم يعودا مجرد خيار سياسي، بل أصبحا ضرورة مصيرية تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، مشددًا على أهمية تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي، وتكثيف الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار، بما يهيئ البيئة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

واختتم الأمين العام للحزب، بالتأكيد على أن منتدى أسوان يمثل فرصة مهمة لتجديد الالتزام الأفريقي بقيم الحوار والتعاون، وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تسهم في مواجهة التحديات، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.