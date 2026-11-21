تخوض الفنانة جودي مسعود تجربة تمثيلية جديدة ومختلفة من خلال مسلسل «عالم افتراضي»، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة يانغو بلاي، حيث تظهر بشخصية شعبية جديدة عليها، في خطوة تسعى من خلالها إلى تقديم لون مختلف من الأدوار وإبراز جوانب جديدة من موهبتها الفنية.

وتبتعد جودي مسعود خلال أحداث المسلسل عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، إذ تجسد شخصية تنتمي إلى البيئة الشعبية، بتفاصيل وطبيعة مختلفة، في تجربة تحمل لها تحديًا تمثيليًا جديدًا، خاصة مع أجواء الغموض والإثارة التي تسيطر على أحداث العمل.

وكشفت منصة «يانغو بلاي» عن الإعلان التشويقي الأول للمسلسل، الذي أثار حالة من التشويق حول أحداثه وشخصياته، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث «عالم افتراضي» في إطار من الغموض والإثارة، حول شخصية أستاذ حسن، حارس إحدى العمارات، الذي يجد نفسه أمام أحداث غريبة ومفاجآت غير متوقعة تقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم فتحي عبد الوهاب، ومحمد علاء، ونهى عابدين، وجودي مسعود، وفليكس، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد.

ومن المنتظر عرض مسلسل «عالم افتراضي» قريبًا وحصريًا عبر منصة «يانغو بلاي».