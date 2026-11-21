دخل مسلسل «في حتة تانية» مرحلة التنفيذ الفعلي، مع انطلاق تصوير مشاهده الأولى، ليصبح أحدث الأعمال التي تستعد “العدل جروب” للمنافسة بها في موسم دراما رمضان 2027، بمشاركة الفنان محمد فراج في البطولة.

وأعلنت الشركة المنتجة انطلاق التصوير عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث شاركت الجمهور صورة كلاكيت المسلسل، وكشفت عن فريق العمل، موضحة أن المسلسل يحمل اسمًا مؤقتًا، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.

تدور أحداث مسلسل «فى حتة تانية» في إطار اجتماعي داخل إحدى المناطق الشعبية، حول شخصية يجسدها الفنان محمد فراج، يعمل مالكًا لمطعم قديم، وتتداخل تفاصيل حياته مع مجموعة من العلاقات الأسرية المعقدة، التي تضعه في مواجهة العديد من الخلافات والصراعات العائلية.

وتشهد الأحداث تطورات متلاحقة من خلال العلاقات بين الأشقاء، إذ يجسد الفنانون أحمد مجدي ومحمد علي رزق وعابد عناني شخصيات أشقاء محمد فراج، لتكشف هذه العلاقات عن مجموعة من المواقف الإنسانية والاجتماعية التي تشكل المحور الرئيسي للعمل.

يضم المسلسل مجموعة من الفنانين، إلى جانب محمد فراج، من بينهم صابرين، وسماح أنور، وأحمد مجدي، ومي الغيطي، ومحمد علي رزق، وعابد عناني، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.