تستعد الفنانة هند عبد الحليم للمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «الظل»، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف، في عمل جديد يحمل توقيع المؤلف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج مها سليم.

وتأتي مشاركة هند عبد الحليم في المسلسل ضمن خريطة أعمالها الفنية الجديدة، حيث تتعاون من خلاله مع فريق عمل متميز، في تجربة درامية جديدة تضيف إلى مشوارها الفني، ومن المنتظر أن تكشف الأحداث عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها ضمن سياق العمل.

وتواصل هند عبد الحليم نشاطها الفني، بعدما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، إلى جانب حضورها في الحملات الإعلانية والمشروعات الفنية المختلفة، بعد طرحها باكورة أعمالها الغنائية؛ أغنية "على فين"، و"مَن أنا؟"، و"إزاي كده"، و"مش مستعجلة".

وكانت شاركت هند عبد الحليم ضمن ماراثون دراما رمضان العام الماضي من خلال مسلسل "إثبات نسب"، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده، بالتعاون مع نخبة من الفنانين منهم؛ درة، ومحمود عبد المغني، وهاجر الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، ومحمد علي رزق.