في لمسة تجمع بين عراقة الحضارة المصرية وروح الرياضة، تستعد اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، للكشف عن التميمة الرسمية للبطولة، والتي تحمل اسم «حابي»، مستوحاة من أحد أبرز الرموز التاريخية في مصر، وهو أبو الهول.

وجاء تصميم «حابي» ليعكس الهوية المصرية بطابع مميز، حيث يجمع بين وجه الإنسان وجسم الأسد، في استلهام واضح لشكل تمثال أبو الهول الشهير، أحد أهم الرموز التي تعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وقوتها.

ولا تقتصر فكرة التميمة على استحضار التاريخ المصري فحسب، بل تمثل أيضًا روح البطولة وما تحمله من معاني القوة والإرادة والتحدي، وهي قيم تتجسد بوضوح في رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي يقدم أبطالها نماذج ملهمة في العزيمة والإصرار.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 خلال شهر نوفمبر الجاري، في حدث عالمي يضع القاهرة على خريطة استضافة كبرى البطولات الدولية لهذه الرياضة، ويمنح الجماهير المصرية فرصة لمتابعة منافسات قوية تجمع نخبة من المنتخبات واللاعبين على المستوى العالمي.

وتخوض مصر منافسات البطولة بمنتخبي الرجال والسيدات، حيث يواصل المنتخبان استعداداتهما من خلال تدريبات مشتركة مع نظيريهما السعودي، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية وزيادة معدلات الاحتكاك قبل انطلاق المنافسات.

ويقود أيمن غنيم منتخب الرجال مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي السبعاوي، فيما يتولى مدحت أبو زيد القيادة الفنية لمنتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق، وسط طموحات بتقديم ظهور قوي يليق باسم مصر في البطولة.

ومن المنتظر أن تكون «حابي» واحدة من أبرز الوجوه التي ترافق منافسات المونديال، وتسهم في إضفاء أجواء احتفالية مميزة على الحدث، لتجمع بين الهوية المصرية الأصيلة والرسالة الإنسانية والرياضية التي تحملها منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة.