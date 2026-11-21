​أكد فضيلة الشيخ حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء ومدير مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف ، أن مهنة التدريس رسالة نبوية سامية، وعلمٌ يُتعلَّم وفنٌّ يُكتسب بالتحمّل والتلقي والخبرة المتوارثة، مشددًا على أن إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه ليس بأقل شأنًا من إعداد القاضي؛ بل قد يفوقه في الأهمية لأن المعلم هو الذي يخرّج القاضي وسائر بناة المجتمع، فيما لا يخرّج القاضي المعلم، موضحًا أن معلمي الأزهر يمثلون «رمّانة الميزان» في ثقافة الأمة؛ لجمعهم بين العلوم العصرية واللغات وبين العقيدة الإسلامية التي تمثل أصل الثقافة وسقف الحياة ومنهجها القويم.

​وأوضح مدير مركز الإمام الأشعري، خلال كلمته اليوم السبت بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، أن التفقه في الدين والتفرغ لنشر العلم الشرعي واجبٌ شرعيٌّ أصيل قرّره القرآن الكريم في قوله تعالى: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»؛ وهو ما يوجب اختيار النابغين وإعدادهم علميًّا وتربويًّا ليكونوا على جاهزية كاملة لرعاية عقول النشء وغرس القيم والأفكار السليمة في نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارهم.

​وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن المعاهد الأزهرية الخاصة والعامة نسيجٌ واحد، وأبناؤها ومعلموها جميعًا أزهريون يحملون ذات الرسالة دون تفرقة؛ لأن الناس حين يسألون عن أحكام دينهم لا يلتفتون إلى كون المتحدث خريج معهد عام أو خاص، مثمنًا وصف أ.د. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لهذا البرنامج بأنه خطوة تاريخية تعزز التكامل بين التفوق العلمي والانضباط التربوي وبين التأصيل الشرعي والعقدي، وتتيح للمعلمين تلقي العلم حيًّا من أفواه كبار العلماء والمتخصصين بدلًا من الاكتفاء بالمقررات المكتوبة.

​واستشهد الشافعي بالمنهج التربوي النبوي في غرس أصول العقيدة في نفوس الصغار، مستحضرًا تواضع النبي ﷺ حين أردف ابن عمه عبد الله بن عباس خلفه على دابته وهو غلام صغير، واصطفاه بتربية عقدية خالدة حين قال له: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»، مبينًا أن هذا التوجيه النبوي يرسّخ في ضمير الناشئة حقيقة التوكل على الله، واليقين بقدره، والتحرر من الخوف من المستقبل، وهو النموذج الذي ينبغي للمعلم الأزهري أن يقتدي به في بناء وجدان الطلاب.

​وأكد أن «فقه العقيدة» هو الفقه الأكبر والأساس الذي تُبنى عليه سائر الأعمال وتُقبل به عند الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا»، وموضحًا أن الإيمان بالرسالة الخاتمة واجب على من بلغته الدعوة، أما من لم تبلغهم الدعوة في أطراف الأرض فهم من «أهل الفترة»، وهو ما يضاعف المسؤولية على علماء الأمة ودعاتها في حمل نور القرآن وهدايته إلى العالمين.

​وبيَّن مدير مركز الإمام الأشعري أن المنهج الأزهري الوسطي القائم على الكتاب والسنة يمثل صمام أمان للأمة في مواجهة التطرف الفكري؛ إذ يقف موقف الاعتدال بين طرفي النقيض: فلا ينجرف إلى تطرف فرق كالمعتزلة والخوارج في تحكيم العقل المجرد في ذات الله وصفاته، ولا يقع في تشدد الحرفيين الجامدين الذين يقفون عند ظاهر اللفظ دون إدراك لمقاصد الشريعة، وإنما يجمع بين حفظ نصوص الوحي وتعظيمها لما فيها من بركة وهداية، وبين الفهم المنضبط والتأويل العلمي عند الضرورة في النصوص المتشابهة وفق قواعد أصول الفقه وعلوم القرآن والسنة.

​واستعرض عضو هيئة كبار العلماء الدور التاريخي والمجتمعي للعلماء الأزهريين في صون الهوية الدينية والأخلاقية للمصريين، مؤكدًا أن الأزهري —سواء كان معلمًا أو إمامًا أو مصلحًا بين العائلات— هو الذي نقل عقيدة الإسلام وفقهه إلى عوام الناس في القرى والنجوع، فصنع من شعب مصر شعبًا متفقهًا في دينه بالفطرة والتلقي، مستشهدًا بتجربته الشخصية حين عاش في واحات مصر وسيوة وحلايب وشلاتين على الحدود الجنوبية والغربية، وما لمسه هناك من تمسك الأهالي بالصلوات الخمس والأمانة والخلق القويم بفضل جهود علماء الأزهر الذين وصلوا إلى تلك الأطراف النائية.

​ودعا حسن الشافعي في ختام كلمته المعلمين والعلماء إلى التمسك بسنة السلف في مخالطة الناس والجلوس إليهم في المساجد والحلقات العلمية، مقتدين بالإمام الحسن البصري الذي كان يوصي تلاميذه بالجلوس للناس وتنظيم الحلقات لتعليمهم أمور دينهم، معربًا عن اعتزازه بتلمذته على أيدي شيوخ الأزهر الكبار في كلية أصول الدين مطلع الستينيات، ومؤكدًا أن رسالة الأزهر الثقافية والتربوية الوسطية ستظل الركيزة الأساسية في حفظ هوية الأمة وبناء وعيها مهما تعاقبت الأزمات والتحديات.