انضم الفنان الشاب يوسف عمر إلى طاقم عمل المسلسل المرتقب "الفلكي"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، والذي يُعد التعاون الأول بين الثلاثي أحمد مكي بطل العمل، أحمد مراد مؤلفه، وأبو بكر شوقي مخرجه.



يأتي مسلسل الفلكي في إطار تشويقي غامض مكون من 15 حلقة، ويجمع نخبة متميزة من النجوم، حيث يشارك مكي البطولة كل من جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، عمرو عابد، وجهاد حسام الدين. بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف وهم سوسن بدر، محمود البزاوي، وعلاء مرسي. المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

يوسف عمر.. موهبة شابة تنتمي لعائلة فنية وتخطف الأنظار بأعماله الدرامية والسينمائية

ينتمي الفنان الشاب يوسف عمر إلى عائلة فنية، فهو نجل الفنانة لبنى ونس والفنان محمد عمر، وبدأ مشواره مع التمثيل منذ طفولته، حيث شارك في عدد من الأعمال الفنية، وحرص على صقل موهبته بالدراسة الأكاديمية، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، قسم التمثيل والإخراج. ونجح يوسف عمر في لفت الأنظار إليه من خلال مشاركته في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها مسلسلات «أغلى من حياتي»، و«رحيم»، و«خيط حرير»، و«أعلى نسبة مشاهدة»، إلى جانب فيلمي «الحريفة» و«الحريفة 2 و عدد كبير من الأعمال

وشهدت مسيرة يوسف عمر الفنية حضورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة،