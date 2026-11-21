تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الأحد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027 في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتحمل القمة المرتقبة أهمية خاصة للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي بعدما تصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 16 هدفا ليواصل كتابة اسمه في سجلات واحدة من أقوى المواجهات الكروية في إنجلترا.

محمد صلاح يتربع على عرش هدافي قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

ووفقا لموقع “ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم ينفرد محمد صلاح بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد بعدما سجل 16 هدفا متفوقا بفارق 7 أهداف على أقرب ملاحقيه، جورج وول لاعب مانشستر يونايتد السابق وستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، اللذين يمتلك كل منهما 9 أهداف.

ويعكس هذا الرقم القيمة الكبيرة التي قدمها النجم المصري خلال مواجهات الفريقين، بعدما نجح في ترك بصمة تهديفية مميزة في مباريات القمة، ليصبح أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بتاريخ هذه المواجهة الشهيرة.

ليفربول يبحث عن الفوز أمام مانشستر يونايتد

ويدخل ليفربول المواجهة المقبلة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات بعدما حقق 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين.

ويأمل الريدز في استغلال عاملي الأرض والجمهور على ملعب "أنفيلد" من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة مطاردة فرق المقدمة في جدول ترتيب البريميرليج.

بوتشيتينو يستعد لقيادة مانشستر يونايتد في أول ظهور

وعلى الجانب الآخر، يخوض مانشستر يونايتد المباراة وسط تغييرات على مستوى القيادة الفنية حيث يستعد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتسجيل ظهوره الأول مع الفريق، عقب رحيل مايكل كاريك.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة وفقًا للبيانات الواردة وهو أحد مراكز الهبوط، ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة للشياطين الحمر، الذين يبحثون عن نتيجة إيجابية تساعدهم على تحسين موقعهم في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر.

أرسنال يتربع على صدارة الدوري الإنجليزي

وفي سياق متصل، يواصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة متقدما على برايتون صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

وتزداد المنافسة اشتعالا في البريميرليج مع اقتراب انطلاق الجولة الحادية عشرة في ظل رغبة فرق المقدمة في مواصلة الانتصارات وسعي الأندية الأخرى لتحسين مراكزها في جدول المسابقة.