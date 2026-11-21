أصدر اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، عددًا من القرارات العاجلة، على خلفية حادث سقوط لعبة الكراسي الهوائية بحديقة الملاهي بمركز التنمية الشبابية بحي الشيخ زايد، والذي أسفر عن إصابة 9 أطفال بإصابات خفيفة ومتوسطة، تم نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كانت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية والتنفيذية قد انتقلت إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث جرى التعامل مع الموقف وتأمين المكان ونقل المصابين إلى المجمع الطبي ومتابعتهم.

وقف تراخيص وتشغيل جميع الملاهي

وقرر محافظ الإسماعيلية وقف تراخيص وتشغيل جميع الملاهي والألعاب الهوائية بنطاق المحافظة، مع وقف إصدار أي تراخيص جديدة، لحين الانتهاء من مراجعة الاشتراطات الفنية وإجراءات الأمن والسلامة والتأكد من صلاحية جميع الألعاب للتشغيل.

إحالة المستأجر لحديقة الملاهي بمركز التنمية الشبابية بحي الشيخ زايد للتحقيق

كما قرر المحافظ إحالة المستثمر المستأجر لحديقة الملاهي بمركز التنمية الشبابية بحي الشيخ زايد إلى التحقيق والمساءلة القانونية، ومراجعة الإجراءات القانونية الخاصة بعقد التأجير والتشغيل، وتحديد مدى الالتزام بالمسؤوليات والاشتراطات الواردة بالعقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تسفر عنه التحقيقات.

تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الألعاب الموجودة بحديقة الملاهي

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الألعاب الموجودة بحديقة الملاهي، ومراجعة مكوناتها وأجزائها الفنية، والتأكد من صلاحيتها ومدى استيفائها اشتراطات الأمان والسلامة، وعدم السماح بإعادة تشغيل أي لعبة إلا بعد انتهاء أعمال الفحص والحصول على الموافقات الفنية اللازمة.

كما كلف مديرية الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل عن إجراءات تأجير حديقة الملاهي، ومراجعة بنود التعاقد، وتحديد مسؤوليات المستثمر والجهات المعنية بالإشراف والمتابعة، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة لتشغيل الألعاب الهوائية .

وأكد محافظ الإسماعيلية أن سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، مسؤولية لا تقبل التهاون، وأنه لن يُسمح بتشغيل أي لعبة هوائية دون التأكد من صلاحيتها وتوافر جميع اشتراطات السلامة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بمسؤولياته.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية أن قرارات وقف التراخيص والتشغيل تسري على جميع الملاهي والألعاب الهوائية بنطاق المحافظة، ولن يُسمح باستئناف النشاط إلا بعد انتهاء المراجعة الفنية والقانونية واستيفاء الاشتراطات المقررة.