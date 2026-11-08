قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعزي مصر وأسر ضحايا قطار العياط.. وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية وموقف الترويج للفرص الاستثمارية
سكرتير عليا الوفد: رسائل الرئيس السيسي بالمؤتمر الطبي للجيش رسخت دعائم الأمن القومي الصحي في مصر
حادث قطار العياط .. ننشر أسماء المصابين في مستشفيي الواسطة وأطفيح المركزي
سفارة الاحتلال في برلين تهاجم رفع العلم الفلسطيني أمام البرلمان الألماني
زيدان يدافع عن مبابي: من حقه الشعور بخيبة أمل بعد خسارة الكرة الذهبية
للمرة الثانية في تاريخه.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي
سارة عمرو تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأوليمبية في الشيش
ضربة موجعة لعموتة قبل مواجهة بيراميدز.. نجم الأهلي خارج الحسابات 3 أسابيع | خاص
التحالف يدمر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة بعد استخدامها في هجوم الرياض
إلى متى تستمر حوادث القطارات؟.. بيان برلماني عاجل بشأن حادث قطار العياط
طلب مناقشة في مجلس الشيوخ بشأن خطة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتطوير أداء الأئمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية.. نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

أطلقت النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة مؤسسية نوعية تجسد رؤيتها الطموحة لتحديث منظومة العمل القضائي، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في دعم أداء رسالتها الدستورية والقانونية، والارتقاء بكفاءة أعضائها، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.

جاء ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وبناء الجمهورية الجديدة، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، 

ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي سياق استراتيجية الهيئة الرامية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير بيئة العمل القضائي، وإتاحة المعرفة القانونية بصورة أكثر شمولًا ويسرًا، بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة الأداء، ويدعم توحيد الممارسات الإجرائية، ويرسخ ضمانات المشروعية وسيادة القانون.

وتضم المنصة القضائية الرقمية منظومة متكاملة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، يأتي في مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، الذي يمثل أحد أبرز مكوناتها، إلى جانب إتاحة المحتوى التشريعي والقانوني، والأحكام والمبادئ القضائية ذات الصلة بالعمل القضائي، بما يوفر مرجعًا قانونيًا رقميًا يجمع بين النص التشريعي والتطبيق القضائي والدليل الإجرائي، ويتيح لأعضاء النيابة الإدارية الوصول إلى المعرفة القانونية والاسترشاد بها في مختلف مراحل مباشرة اختصاصاتهم.

وتتمثل أبرز المخرجات الرقمية للمنصة في تحويل الأدلة الإجرائية والاسترشادية والمحتوى القانوني والقضائي إلى مصادر معرفية رقمية ميسرة الإتاحة والرجوع، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية مؤسسية، وتيسير البحث والاطلاع على المرجعيات القانونية، وتعزيز الاستفادة من المبادئ والأحكام القضائية، وتوحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، فضلًا عن دعم تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين أعضاء الهيئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التحقيقات وسلامة التصرفات والقرارات القضائية.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت المستشارة رئيسة الهيئة أن إطلاق المنصة يمثل لبنة جديدة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للنيابة الإدارية، وخطوة عملية نحو بناء بيئة عمل أكثر كفاءة، وإتاحة المعرفة القانونية، وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية التي تعينهم على أداء رسالتهم القضائية بأعلى درجات الدقة والاقتدار.

وشددت على أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي في العمل القضائي لا تقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، وإنما تمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية في مختلف مراحل العمل القضائي؛ بما يكفل سلامة القرارات القانونية، واحترام الحقوق، وصون ضمانات التحقيق القضائي.

كما أعربت عن بالغ تقديرها واعتزازها بالجهود المخلصة التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وكافة السادة أعضاء النيابة الإدارية الذين أسهموا في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، باعتباره أحد المكونات المحورية للمنصة، وإضافة علمية وعملية مهمة تعزز كفاءة الأداء، وتدعم توحيد الرؤى والممارسات القانونية، مؤكدة أن هذا الإنجاز قد تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة، بما يعكس ما تزخر به من كفاءات وقدرات مؤسسية واعدة.

وتؤكد النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يعد مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتواصل، تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير المحتوى القانوني والمعرفي، وتحديث أدوات العمل القضائي، بما يواكب متطلبات العدالة المعاصرة، ويعزز قدرة الهيئة على الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

النيابة الإدارية المنصة القضائية المنصة الرقمية العدالة الناجزة توجهات الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الاهلي

إعلامية: عندما ابتعد عموتة عن «الفزلكة» ظهر تألق زيزو وعمر الساعي

ترشيحاتنا

البكتيريا

عشب طبيعي قادر على قتل البكتيريا ومنع الأمراض.. اكتشفه

مريم الخشت

مريم الخشت تفتح ملف البشرة المثالية.. هل تخجل المرأة من عيوب بشرتها؟

مكرونة بالبشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. سر الطعم الكريمي مثل المطاعم

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد