زيدان يدافع عن مبابي: من حقه الشعور بخيبة أمل بعد خسارة الكرة الذهبية

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن خسارة كيليان مبابي جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن النجم الفرنسي كان يستحق التتويج بالجائزة بالقدر نفسه الذي استحقه الإنجليزي هاري كين.

وأوضح زيدان، في تصريحات تلفزيونية، أن مبابي من الطبيعي أن يشعر بخيبة أمل بعد عدم الفوز بالكرة الذهبية، مشيرًا إلى أن مستواه وما قدمه يجعلان اسمه ضمن المرشحين المستحقين للجائزة.

وأضاف المدير الفني لمنتخب فرنسا أنه يتوقع أن يكون مبابي سعيدًا بالعودة مجددًا إلى صفوف الديوك، موضحًا أن اللاعب كان يرغب في البقاء مع المنتخب خلال معسكره الماضي، لكنه اضطر إلى المغادرة بعد تعرضه للإصابة عقب تسجيله هدفًا في المباراة الأولى.

وأشار زيدان إلى ضرورة التعامل بحذر مع مبابي، نظرًا لكثرة المباريات التي يخوضها، مؤكدًا أنه يتابعه باهتمام ويعرف جيدًا قيمته الفنية، وحاجة المنتخب الفرنسي إلى جهوده خلال الفترة المقبلة.