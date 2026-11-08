كانون الشرق الأوسط تستعرض حلول الطباعة الذكية وربط تدفقات العمل

تستعرض كانون الشرق الأوسط مجموعة متكاملة من حلول الطباعة الذكية وإدارة المستندات والتحول الرقمي، تحت شعار «نحو مستقبل الطباعة بالذكاء الاصطناعي»، مع التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تطوير بيئات العمل.

وتساعد الحلول الجديدة الشركات والمؤسسات على رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز أمن المعلومات، وتقليل الإجراءات اليدوية، إلى جانب ربط مسارات العمل وتحسين جودة الطباعة وترشيد استخدام الموارد.

وتتيح خدمات إدارة الطباعة والمستندات رؤية أكثر وضوحًا للعمليات، مع دعم الوصول الآمن إلى المعلومات، وتحويل البيانات الموجودة في المستندات الورقية وملفات PDF والأنظمة المنفصلة إلى بيانات قابلة للاستخدام ضمن تدفقات عمل رقمية مترابطة.

وقال شادي بخور، مدير وحدة أعمال الشركات في كانون الشرق الأوسط، إن المؤسسات تتطلع بصورة متزايدة إلى حلول تكنولوجية تحقق نتائج تشغيلية ملموسة، موضحًا أن التكامل بين الطباعة وإدارة المعلومات والأتمتة يساعدها على العمل بكفاءة أكبر وحماية معلوماتها والاستعداد لمتطلبات الأعمال المتغيرة.

وتشمل الحلول تطبيقات للطباعة بالأبيض والأسود والألوان والأحجام الكبيرة، إلى جانب نماذج للطباعة الإنتاجية والصناعية، والأحبار الأصلية ومساحيق الحبر ووسائط الطباعة.

كما تسلط الشركة الضوء على سياسات الطباعة المسؤولة وكفاءة استهلاك الموارد، بالإضافة إلى مبادرة «عالم غير مرئي»، التي تستكشف دور تقنيات التصوير والطباعة في إتاحة المحتوى البصري أمام شرائح أوسع من الجمهور.