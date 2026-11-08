قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كانون الشرق الأوسط تستعرض حلول الطباعة الذكية وربط تدفقات العمل

كانون
كانون
أحمد عبد القوى

تستعرض كانون الشرق الأوسط مجموعة متكاملة من حلول الطباعة الذكية وإدارة المستندات والتحول الرقمي، تحت شعار «نحو مستقبل الطباعة بالذكاء الاصطناعي»، مع التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تطوير بيئات العمل.

وتساعد الحلول الجديدة الشركات والمؤسسات على رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز أمن المعلومات، وتقليل الإجراءات اليدوية، إلى جانب ربط مسارات العمل وتحسين جودة الطباعة وترشيد استخدام الموارد.

وتتيح خدمات إدارة الطباعة والمستندات رؤية أكثر وضوحًا للعمليات، مع دعم الوصول الآمن إلى المعلومات، وتحويل البيانات الموجودة في المستندات الورقية وملفات PDF والأنظمة المنفصلة إلى بيانات قابلة للاستخدام ضمن تدفقات عمل رقمية مترابطة.

وقال شادي بخور، مدير وحدة أعمال الشركات في كانون الشرق الأوسط، إن المؤسسات تتطلع بصورة متزايدة إلى حلول تكنولوجية تحقق نتائج تشغيلية ملموسة، موضحًا أن التكامل بين الطباعة وإدارة المعلومات والأتمتة يساعدها على العمل بكفاءة أكبر وحماية معلوماتها والاستعداد لمتطلبات الأعمال المتغيرة.

وتشمل الحلول تطبيقات للطباعة بالأبيض والأسود والألوان والأحجام الكبيرة، إلى جانب نماذج للطباعة الإنتاجية والصناعية، والأحبار الأصلية ومساحيق الحبر ووسائط الطباعة.

كما تسلط الشركة الضوء على سياسات الطباعة المسؤولة وكفاءة استهلاك الموارد، بالإضافة إلى مبادرة «عالم غير مرئي»، التي تستكشف دور تقنيات التصوير والطباعة في إتاحة المحتوى البصري أمام شرائح أوسع من الجمهور.

تكنولوجيا مصر عالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

ارشيفيه

الدقهلية ..نجاح 3 تدخلات جراحية دقيقة لتثبيت كسور بالطرف العلوي والسفلي بمستشفى منية النصر المركزي

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون مع قادرون باختلاف لتنفيذ مبادرة " لينا كلنا " بأسوان

الشراء متوقف والأسعار ترتفع.. ماذا يحدث في سوق الأجهزة الكهربائية؟

الشراء متوقف والأسعار ترتفع.. ماذا يحدث في سوق الأجهزة الكهربائية؟

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد