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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل وصول وزير الشباب.. أبطال الإرادة والتحدي يشعلون أجواء افتتاح ناديهم الجديد بمدينة طيبة في الأقصر.. صور

قبل وصول وزير الشباب.. أبطال الإرادة والتحدي يشعلون أجواء افتتاح ناديهم الجديد بمدينة طيبة في الأقصر
قبل وصول وزير الشباب.. أبطال الإرادة والتحدي يشعلون أجواء افتتاح ناديهم الجديد بمدينة طيبة في الأقصر
شمس يونس

شهدت مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر أجواء رياضية مميزة، قبل وصول وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر، للمشاركة في افتتاح نادي الإرادة والتحدي، وسط مشاركة لافتة من أبطال ذوي الهمم الذين حرصوا على التعبير عن مواهبهم وقدراتهم من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية.

ورصدت عدسة «صدى البلد» جانبا من مباراة رياضية في الكرة الطائرة، جمعت عددا من أبطال الإرادة والتحدي داخل النادي، حيث تفاعل اللاعبون مع أجواء المنافسة، وتبادلوا الكرات عبر الشبكة في مشهد عكس روح الحماس والإصرار والتحدي، مؤكدين أن الرياضة تمثل مساحة حقيقية لإبراز قدرات ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وتأتي إقامة نادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة كخطوة جديدة نحو توفير بيئة رياضية مناسبة لأصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة مختلف الأنشطة واكتشاف المواهب وصقل قدراتهم، بما يسهم في دعم مشاركتهم الرياضية والمجتمعية.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر، في إطار الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتوفير الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجات أبطال ذوي الهمم.

الأقصر اخبار الأقصر وزير الشباب والرياضة

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