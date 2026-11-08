بمشاركة 40 سائحا من مختلف الجنسيات.. سياحة الدراجات تنعش كورنيش النيل في الأقصر

شهد كورنيش النيل بمدينة الأقصر أجواء سياحية مميزة، مع انطلاق مجموعة تضم 40 سائحا من مختلف الجنسيات في جولة بالدراجات الهوائية على امتداد الكورنيش، للاستمتاع بالطبيعة الساحرة ومشاهد نهر النيل الخالد، في تجربة تجمع بين السياحة والرياضة والترفيه.

ولفتت جولة الدراجات أنظار المواطنين والزائرين، حيث ظهر السياح وهم يستكشفون معالم المدينة على متن دراجاتهم، وسط أجواء من البهجة والاستمتاع بالطقس والمناظر الطبيعية التي تتميز بها الأقصر، خاصة إطلالتها الفريدة على نهر النيل.

وتعكس هذه الجولة تنوع الأنشطة السياحية التي تجذب زوار الأقصر من مختلف دول العالم، فلم تعد الرحلات السياحية تقتصر على زيارة المعابد والمناطق الأثرية، بل امتدت لتشمل التجارب الرياضية والترفيهية التي تتيح للسائح التعرف على المدينة وشوارعها وكورنيشها بصورة مختلفة.

وتواصل الأقصر جذب السائحين بفضل ما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية فريدة، تجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تجمع بين عراقة التاريخ وجمال الطبيعة وتنوع التجارب السياحية.