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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«سنابل تقرأ».. تعليم الأقصر تطلق مبادرة جديدة لتأسيس جيل يجيد القراءة والحساب ويواكب العصر

«سنابل تقرأ».. تعليم الأقصر تطلق مبادرة جديدة لتأسيس جيل يجيد القراءة والحساب ويواكب العصر
«سنابل تقرأ».. تعليم الأقصر تطلق مبادرة جديدة لتأسيس جيل يجيد القراءة والحساب ويواكب العصر
شمس يونس

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لإطلاق مبادرة «سنابل تقرأ» تحت شعار «نزرع فنحصد.. جيل يقرأ ويفكر ويبدع»، بهدف تطوير المهارات الأساسية لدى تلاميذ الصفوف الأولى، وتعزيز قدراتهم في القراءة والكتابة والحساب، إلى جانب تنمية مهاراتهم الحياتية والرقمية وبناء شخصياتهم بصورة متكاملة.

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف مريم حبيب موجه الصفوف الأولى بإدارة الأقصر التعليمية.

وتستهدف المبادرة إحداث نقلة في مستوى التأسيس التعليمي للأطفال، من خلال برنامج متكامل يمتد على مدار العام الدراسي 2026/2027، ويضم 4 محاور رئيسية موزعة على 12 مرحلة تنفيذية، بما يضمن متابعة التطور في أداء التلاميذ والمعلمين وتعزيز دور الأسرة في العملية التعليمية.

ويتصدر محور القراءة والكتابة أولويات المبادرة باعتبارهما الركيزة الأساسية للتعلم في المراحل الأولى، فيما يتناول المحور الثاني تنمية مهارات الحساب والرقمنة والمهارات الحياتية، بما يساعد الأطفال على اكتساب قدرات تتناسب مع متطلبات العصر.

كما تتضمن المبادرة محورا خاصا بتطوير أداء المعلم وتأهيله بالأدوات والمهارات التي تمكنه من اكتشاف قدرات التلاميذ والتعامل مع احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب محور يستهدف توسيع الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، لضمان تكامل دور المدرسة والأسرة في متابعة مستوى الطفل.

وتسعى «سنابل تقرأ» إلى إعداد جيل يمتلك مهارات القراءة والكتابة والحساب بصورة سليمة، وقادرا على التفكير والإبداع والتعامل مع متطلبات الحياة، بالتوازي مع دعم المعلم وتفعيل مشاركة الأسرة، بما يسهم في بناء قاعدة تعليمية قوية خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.

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