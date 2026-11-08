الثلاثاء.. قصر الأمير طاز يناقش دور المرأة في تأسيس الدولة المصرية القديمة

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، بحي الخليفة، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، محاضرة بعنوان «نساء بنين الحضارة: ألقاب ودور المرأة في تأسيس الدولة المصرية القديمة»، تنظمها مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، وتلقيها الدكتورة عائشة محمود عبد العال، أستاذ حضارة وآثار مصر القديمة، ورئيس قسم التاريخ بكلية البنات بجامعة عين شمس.

وتسلط المحاضرة الضوء على الدور المحوري الذي اضطلعت به المرأة المصرية القديمة في نشأة الدولة المصرية وتطور مؤسساتها، من خلال قراءة تاريخية وحضارية للألقاب التي حملتها، وما عكسته من مكانة اجتماعية وسياسية، ودور فاعل في منظومة الحكم والإدارة، بما يكشف عن حضورها المؤثر في مختلف مراحل بناء الدولة وترسيخ دعائمها.

كما تتناول المحاضرة تعدد إسهامات المرأة في مجالات القيادة والعمل العسكري والطب والاقتصاد والشؤون الدينية، إلى جانب مشاركتها في الحياة العامة، ودورها في دعم استقرار المجتمع وتطوير مؤسساته.

وتستعرض نماذج من الألقاب والمناصب التي شغلتها النساء في مصر القديمة، باعتبارها شواهد تاريخية على المكانة التي حظيت بها، والمهام التي تولتها في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص صندوق التنمية الثقافية على تفعيل دور مراكز الإبداع بوصفها منصات لنشر المعرفة وإتاحة الأنشطة الثقافية والعلمية المتخصصة، وتعزيز الحوار حول تاريخ مصر وتراثها الحضاري، من خلال استضافة المتخصصين والخبراء وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على جوانب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

كما تندرج الفعالية ضمن جهود وزارة الثقافة الرامية إلى صون التراث المصري وتعميق الوعي بقيمته التاريخية والإنسانية، وإبراز إسهامات الحضارة المصرية في بناء التجربة الإنسانية، بما يعزز الانتماء والهوية الوطنية، ويعيد قراءة التاريخ برؤية علمية تكشف عن أدوار شخصيات وشرائح مجتمعية كان لها إسهام بارز في تشكيل ملامح الدولة المصرية عبر العصور.

وتؤكد المحاضرة أهمية إعادة تسليط الضوء على مكانة المرأة في التاريخ المصري القديم، بعيدًا عن القراءات التقليدية، وتقديم صورة أكثر شمولًا لدورها في صناعة الحضارة والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة.