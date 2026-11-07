رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

علقت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسام حسن، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتوجيه الشكر لوالدها وجهازه المعاون، عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة.

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» آية قرآنية، قائلة: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ».

وجاء تعليق ابنة حسام حسن عقب إعلان اتحاد الكرة تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا لوالدها.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد المهمة إلى علي ماهر بعقد يمتد لمدة عامين، بعد التوصل إلى اتفاق مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي وتولي قيادة المنتخب الوطني.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها ملف المنتخب، ليبدأ الفراعنة مرحلة جديدة تحت قيادة فنية مختلفة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.