محمد صلاح والشناوي.. إبراهيم سعيد يكشف أخطاء حسام حسن التي أشعلت الأزمات داخل المنتخب

علق إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، على رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للفراعنة، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب، خلفًا له، بعد قرار اتحاد الكرة توجيه الشكر للجهاز الفني السابق.

ووجّه إبراهيم سعيد انتقادات إلى طريقة إدارة حسام حسن للمنتخب، معتبرًا أن من أبرز أخطائه عدم استيعاب طبيعة وجود نجم عالمي بحجم محمد صلاح، وطريقة التعامل معه داخل صفوف الفراعنة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «خليني أقول رأيي بصراحة ومن غير مجاملة لأي حد… أنا شايف إن من أكبر أخطاء حسام حسن إنه لم يستوعب بالشكل الكافي طبيعة وجود نجم عالمي بحجم محمد صلاح داخل منتخب مصر».

وأضاف: «محمد صلاح مش لاعب حديث الانضمام للمنتخب، ولا لاعب محتاج يثبت نفسه أو يعرف الناس قيمته. ده نجم عالمي صنع تاريخًا كبيرًا، ورفع اسم مصر في أكبر ملاعب العالم».

وتابع مدافع منتخب مصر السابق أن طريقة التعامل مع محمد صلاح في بعض المواقف كانت وكأنه لاعب جديد داخل المنتخب، مطالبًا بمراعاة مكانته وتاريخه، مشيرًا إلى أن الانتقادات لم تتوقف عند قائد المنتخب فقط.

وتطرق إبراهيم سعيد إلى تصريحات حسام حسن الأخيرة بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، معتبرًا أنها تضمنت تقليلًا من مكانته ودوره، إلى جانب عدد من التصريحات الإعلامية غير الموفقة تجاه بعض اللاعبين، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمدير الفني.

وأشار إلى أن تراكم الخلافات والأزمات، وما أثير حول علاقة حسام حسن بمجلس إدارة اتحاد الكرة، أدى إلى دخوله في صدامات متعددة، بدلًا من الحفاظ على حالة من التوافق والاستقرار داخل المنتخب، مؤكدًا أن دائرة التأييد له تقلصت بشكل كبير.

وشدد إبراهيم سعيد على أن حسام حسن يظل أسطورة ولاعبًا كبيرًا في تاريخ الكرة المصرية، لكن تاريخه ونجوميته كلاعب لا يعنيان بالضرورة امتلاكه القدرة على إدارة النجوم والتعامل مع اختلاف شخصياتهم واحتياجاتهم.

وأوضح أن أزمة العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح كانت أحد الملفات المهمة التي أثرت في أجواء المنتخب، وربما ساهمت في النهاية التي وصل إليها الجهاز الفني، مؤكدًا أنه لا ينحاز إلى لاعب على حساب مدرب أو العكس.

واختتم إبراهيم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة المدرب الحقيقية لا تتمثل في فرض شخصيته على النجوم، وإنما في قدرته على استخراج أفضل ما لديهم وتحويل إمكاناتهم ونجوميتهم إلى قوة تخدم المنتخب، مضيفًا أن إدارة النجوم تحتاج إلى موهبة وخبرة وفن في التعامل، وليست مجرد منصب أو صلاحيات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر للأخير وجهازه المعاون، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب أوراق المنتخب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

