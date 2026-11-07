حاول إنقاذ المركب فغرقت.. ياسمين الخطيب تعلق على رحيل التوأم عن منتخب مصر

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيل حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن عن الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، في ظل الحديث عن اتجاه اتحاد الكرة لإجراء تغييرات واسعة على الجهاز الفني للفراعنة، وترشيح علي ماهر لتولي القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وكتبت ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعاطفي مع الكابتن إبراهيم حسن يبدو أن هذا الرجل حاول أن ينقذ المركب من الغرق.. فغرقت به»، في إشارة إلى تعاطفها مع إبراهيم حسن في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بمستقبله مع المنتخب».

وتأتي تصريحات ياسمين الخطيب بالتزامن مع ما كشفه الإعلامي إبراهيم فايق بشأن ملامح الجهاز الفني والإداري الجديد لمنتخب مصر، في ظل اقتراب علي ماهر من تولي المهمة خلفًا لحسام حسن.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «ونكمل سلسلة الانفرادات.. علي ماهر في طريقه للقاء المهندس هاني أبو ريدة، والجهاز سيكون: علي ماهر مديرًا فنيًا، محمد عبد الكريم مدربًا عامًا، مصطفى فتحي مدرب حراس مرمى، والأقرب سعد سمير مديرًا للمنتخب».

وفي أول تعليق له على الأنباء المتداولة بشأن ترشيحه لتدريب المنتخب، اكتفى علي ماهر بكتابة «الحمد لله» عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حقيقة توليه المهمة.

وكان الإعلامي إبراهيم فايق قد أثار الجدل بعدما أعلن أن قرار رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر قد اتُخذ بالفعل، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن القرار سيكون خلال الساعات المقبلة، وهو ما عزز التكهنات بشأن قرب انتهاء مهمة التوأم مع الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ذهابًا وإيابًا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان من المنتظر أن يغيب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن المواجهتين، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم خلال كأس العالم 2026.

