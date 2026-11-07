مصر تعيد فتح سفارتها في طرابلس وتحركات دبلوماسية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، بالتزامن مع تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية داخل ليبيا، وسط تأكيدات بأن الظروف الحالية في العاصمة تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

إعادة افتتاح السفارة المصرية

وقال السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن الأوضاع في طرابلس أصبحت تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيرًا إلى إعادة افتتاح السفارة في العاصمة الليبية اليوم.

وكشف المتحدث أن وزير الخارجية طرح خلال مباحثاته مع نظرائه عددًا من الملفات المهمة، من بينها الشواغل المصرية المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، في إطار حرص القاهرة على مناقشة القضايا التي تمس مصالحها واهتماماتها الإقليمية.

استمرار التواصل والتنسيق الدبلوماسي

وأكد أن المباحثات تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس استمرار التواصل والتنسيق الدبلوماسي المصري مع الأطراف الليبية والدول المعنية بالملف.

معالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن الحلول التي تنبع من الأطراف الوطنية داخل الدول هي الأكثر استدامة ونجاحًا، مؤكدًا أهمية دعم المسارات الوطنية في معالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار، بما يحفظ سيادة الدول ويعزز فرص الوصول إلى تسويات مستدامة.