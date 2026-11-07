أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على متابعة كل شيء في الدولة المصرية

علق الإعلامي أحمد موسى على اجتماعات الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "هيئة إدارة الأزمات والطوارئ تعمل على مدار الساعة وتتابع كل أمر في البلد".

وأضاف: "الرئيس السيسي حريص على متابعة كل شيء في الدولة المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “الرئيس السيسي وجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة”.