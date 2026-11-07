أحمد موسى: الرئيس السيسي تفقد نماذج من مقطورات التأمين الفني يتم تصنيعها محليا

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تفقد نماذج من مقطورات أعمال التأمين الفني التي تم تصنيعها محليا ".

وتابع :" الرئيس تفقد نماذجاً مختلفة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني التي تم تصنيعها كاملة ومحلياً بمصانع القوات المسلحة طبقاً لأحدث نظم التصميم والتصنيع

وأكمل :" الرئيس تفقد نماذجاً من المركبات التي سيتم تطويرها وتصنيعها محلياً، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع".

وتابع :" الرئيس استمع لشرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة عن مراحل التصميم والتصنيع، التي أظهرت مدى التطور في هذه الصناعة، بما يُواكب أحدث الطرق المُتبعة عالمياً، وتم اختبار نماذج من المركبات ضمن خطة الدولة في التوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية.