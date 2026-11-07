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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق.. كركوك تعطل الدوام الرسمي غدًا بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية

الامطار في العراق
الامطار في العراق
القسم الخارجي

أعلنت محافظة كركوك العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية، غدًا الأحد، على خلفية استمرار هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق من البلاد، في إجراء يستهدف الحد من تداعيات الظروف المناخية والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين.

وجاء الإعلان ضمن تحديث نشرته قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية على تطبيق «تليجرام»، أفادت فيه بقرار تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كركوك، إلى جانب عدد من المحافظات الأخرى، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة واستمرار تساقط الأمطار.

وشمل الإعلان محافظات نينوى والنجف وبابل والمثنى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، فضلًا عن ذي قار والديوانية وواسط، مع اختلاف نطاق القرارات المعلنة بين محافظة وأخرى. وأشار المنشور إلى أن التعطيل في كركوك يشمل جميع الدوائر الحكومية.

وتأتي هذه القرارات في ظل حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها مناطق عراقية، مع استمرار فرص هطول الأمطار وتساقط حبات البَرَد في بعض المناطق، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة، وفق ما نقلته القناة عن الأنواء الجوية العراقية.

وتفرض الأمطار الغزيرة تحديات على حركة التنقل والخدمات العامة، خصوصًا في المناطق التي قد تتعرض لتجمعات المياه أو صعوبة الحركة على الطرق، الأمر الذي يدفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات احترازية وفق تطورات الحالة الجوية والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة.

العراق كركوك الدوائر الحكومية الامطار الاحوال الجوية

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