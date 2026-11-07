نائب محافظ مطروح يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية جهود رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع

تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح ، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار ورفع التراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف المدن. وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتابع نائب المحافظ الموقف العام للشوارع والطرق، للاطمئنان على انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين عقب موجة الطقس السيئ، والتأكد من سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو معوقات بالطريق.

واكد نائب المحافظ على استمرار المرور الميداني على الشوارع والطرق، مع تكثيف متابعة أعمدة الكهرباء والتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات، حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين، وضمان انتظام الحركة بالشوارع.