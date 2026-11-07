طلاب الأزهر.. نتيجة التسكين بالمدن الجامعية للمستجدين والمتخلفين عن المرحلة الأولى

أعلنت الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية بجامعة الأزهر، نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالمدن الجامعية، للطلاب المستجدين (الثانوية الأزهرية) والمتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى (سنوات النقل) بمختلف الكليات؛ بعد غد الإثنين.

وأوضحت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، أن الاستعلام عن نتيجة القبول يتم من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، من خلال إدخال الرقم القومي للطالب، وطباعة ملفه، واستكمال البيانات، ثم التوجه إلى المدينة والمبنى محل السكن في الموعد المحدد بجدول التسكين.

الاستعلام على نتيجة التسكين

وذكرت الإدارة المركزية للمدن الجامعية أنه سيكون الاستعلام على النتيجة من هنا

وأشارت إلى أن التسكين يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2026/11/10م طبقًا لجدول التسكين المرفق بالمنشور، مشددًا على الطلاب بالالتزام بمواعيد جدول التسكين وتعليمات إدارات المدن الجامعية ومسئولي التسكين.