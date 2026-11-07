أبو العينين: الرئيس السيسي أعلن بوضوح أن مصر لن تقبل تهجير الشعب الفلسطيني

كرم المهرجان العالمي لريادة الأعمال، النائب محمد أبو العينين، رجل الصناعة والسياسة ومؤسس ورئيس مجموعة كليوباترا، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، وذلك خلال افتتاح دورته الثالثة.

وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال كلمته على هامش التكريم- والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»-، أن من أهم الحقوق التي يجب أن تتحقق؛ «حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأشار إلى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 80 عامًا؛ في ظل سلب أرضه واستمرار الاحتلال، وما يواجهه حاليًا من أوضاع إنسانية صعبة تشمل فقدان المأوى والغذاء والدواء، متسائلًا عن استمرار وقوف العالم متفرجًا أمام هذه المأساة.

وكشف أبو العينين أنه شارك قبل أيام في اجتماعات بالأمم المتحدة، واستمع إلى النداءات المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مشيرًا إلى أنه لمس خلال هذه الاجتماعات ارتفاعًا واضحًا في المطالب الأفريقية بشأن ضرورة حصول القارة على تمثيل عادل داخل مؤسسات الأمم المتحدة.

وأشاد أبو العينين بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الرئيس أعلن بوضوح أن مصر لن تقبل تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية أو أي أرض عربية أخرى.

وأضاف أن هذا الموقف يأتي في إطار مسار مصري ممتد منذ أكثر من 80 عامًا لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المطالب الأفريقية أصبحت أكثر وضوحًا فيما يتعلق بموقع القارة داخل الأمم المتحدة، وحقها في التمثيل بمجلس الأمن، والحصول على حق استخدام الفيتو.