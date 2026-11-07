محمد أبو العينين: السلام يقوم على العدل وسيادة الدول وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

أكد النائب محمد أبو العينين ، أنه لا تنمية بلا أمن ولا استثمار دون استقرار، والشرق الأوسط وأفريقيا لا يحتاجوا لمزيد من الحروب بل إلى إرادة جادة لصناعة السلام.

وقال أبو العينين في كلمته خلال المهرجان العالمي لريادة الأعمال التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السلام يقوم على العدل وسيادة الدول وتمكين الشعوب وفي المقدمة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أبو العينين:" الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من 80 عاما وهو بلا مآوى وبلا غذاء والعالم يتفرج".

وتابع أن المطالب الأفريقية أصبحت أكثر وضوحا فيما يتعلق بموقع القارة داخل الأمم المتحدة، وحقها في التمثيل بمجلس الأمن والحصول على حق الفيتو.

وانتقد أبو العينين آلية اتخاذ القرار الدولي، مشيرا إلى أن موافقة 163 دولة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته لا ينبغي أن تتوقف أمام اعتراض دولة واحدة باستخدام حق النقض، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول عدالة النظام الدولي وآليات اتخاذ القرار داخله.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في منظومة التمثيل الدولي، بما يضمن مشاركة أكثر عدالة للقارات والشعوب في صناعة القرارات المصيرية.

