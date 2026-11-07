أحمد موسى: الرئيس السيسي بيحب يطمن بنفسه على منظومة إدارة الأزمات

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الرئيس السيسي، اليوم، مع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يتابع كل التفاصيل في الدولة المصرية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: " الرئيس السيسي حريص على متابعة الإشراف على هيئة إدارة الأزمات والطوارئ ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى: " الرئيس السيسي يطمئن لمستوى الجاهزية في مصر لأي ازمة قد تحدث وهيئة إدارة الأزمات والطوارئ بها كل البيانات الخاصة بالدولة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي بيحيب يطمن بنفسه على منظومة إدارة الأزمات والطوارئ في مصر".