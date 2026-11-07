تعاون مصري ليبيي لربط خطوط الغاز والكهرباء وتكرير النفط.. تفاصيل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع "خليفة الصادق" وزير النفط والغاز الليبي المكلف فى المقر الجديد لسفارة جمهورية مصر العربية فى طرابلس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فى مجال الطاقة.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي اهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات إنشاء وربط خطوط الغاز بين البلدين، وتطوير التعاون في المنتجات البترولية، فضلا عن سرعة استكمال مشروعات تكرير النفط الليبي فى مصر، وإعادة تصديره إلى الخارج، وإعادة تأهيل المصافي الليبية، وكذا الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وليبيا في أقرب فرصة ممكنة.

من جهته، أعرب الوزير "خليفة الصادق" وزير النفط والغاز الليبي عن تقديره واعتزازه بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات الفنية المتعلقة بالطاقة، مستعرضا في هذا الشأن ملامح التعاون الفني الحالي فى مجالات النفط والغاز والكهرباء.

وأكد على مواصلة تنفيذ المشروعات القائمة بين الطرفين، مبرزا قيامه بزيارة القاهرة في القريب العاجل لاستكمال مباحثات التعاون الفني مع وزيري البترول والكهرباء في مصر.